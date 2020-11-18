الکعبی: المقاومة على اتم الجهوزية لرد الصاع صاعين على المجرم ترامب

2020/11/18 | 13:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لحركة النجباء العراقية الشيخ اكرم الكعبي: محور المقاومة على اتم الجهوزية والاستعداد لرد الصاع صاعين على تهديدات المجرم المجنون ترامب...

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