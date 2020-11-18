سحب القوات الاميرکية من العراق.. خطة ترامب أم بايدن؟

2020/11/18 | 13:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأی الکاتب والمحلل السياسي کاظم الحاج ان سحب القوات الاميرکية من العراق أصبح ضرورة تتخطی مسألة من يکون الرئيس الاميرکي....

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