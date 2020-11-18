الصحة توجه انذارات بغلق لاذاعات محلية

2020/11/18 | 13:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وجهت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، انذارا بالغلق لعدد من الاذاعات المحلية.وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” نسخة منه، انها”وجهت انذارا بالغلق لعدد من الاذاعات المحلية لمخالفتها تعليمات الوزارة”.ولم تكشف الوزارة عن مخالفات الاذاعات ولا حتى عددها.

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