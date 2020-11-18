الشرطة الاسترالية تقبض على مسؤول شركة لايتون التي دفعت رشاوى في العراق

2020/11/18 | 13:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …اعلنت الشرطة الاسترالية القاء القبض على العضو المنتدب لشركة لايتون اوف شور النفطية راسل وو الاسترالي الجنسية والمسؤول عن رشاوى بقيمة 78 مليون دولار استخدمت لتأمين عقود نفطية عراقية مربحة مرتبطة بشبكة فساد دولية مزعومة.وذكرت صحيفة ستريت تايمز الاسترالية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الشرطة ادعت أن أن شركته دفعت رشاوى من خلال متعاقدين من بينهم شركة أونا أويل – وهي شركة مقرها موناكو ، والتي أقر اثنان من كبار المديرين التنفيذيين السابقين بالذنب في العام الماضي لكونهما جزءًا من مخطط لرشوة مسؤولين حكوميين أجانب في عدة دول بما في ذلك أذربيجان وسوريا والعراق”.واضاف أن ” الرشاوى التي بلغت قيمتها 78 مليون دولار استخدمت في العراق لتأمين عقود لبناء خطوط أنابيب نفطية تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي”.وقالت الشرطة الاسترالية في بيان لها إن ” الشخص البالغ من العمر 54 عاما تم القبض عليه في منطقة بريزبين ، مبينة ان الاهداف الرئيسية لمخطط الرشوة كانوا مسؤولين في وزارة النفط العراقية ومسؤولين حكوميين في شركة نفط الجنوب “.واضاف البيان أن ” إن التحقيق ، الذي امتد لتسع سنوات وشاركت فيه سلطات الولايات المتحدة وبريطانيا ، كان “عملية مضنية” لتجميع بانوراما عالمية من لشبكة كبيرة من الفساد “، كما كما أعلنت الشرطة أنها أصدرت مذكرتي توقيف أخريين بحق رجال يعيشون في الخارج لم يتم الاعلان عن اسمائهم بعد “.



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