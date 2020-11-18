2020/11/18 | 13:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح في مدينة السليمانية صباح اليوم الاربعاء 18/11/2020، معرض السليمانية الدولي للكتاب في دورته الثانية، وذلك بحضور عدد غفير من المواطنين.

الافتتاح تم بمراسيم خاصة حضرها محافظ السليمانية هفال ابوبكر وعدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين وجمع من الادباء والمثقفين.

ويستمر المعرض لمدة 10 ايام حيث تشارك المئات من دور النشر الكوردية والعربية والاجنبية في عرض آلاف الكتب وبمختلف العناوين وبعدة لغات.

PUKmedia

بعدسة: جعفر جلالي ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. افتتاح معرض السليمانية الدولي للكتاب) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. افتتاح معرض السليمانية الدولي للكتاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).