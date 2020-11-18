إفتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية رسمياً

2020/11/18 | 13:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية بشكل رسمي.وقال الناطق باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم افتتاح منفذ عرعر الحدودي اليوم وبشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين”.وأضاف، ان “وزير …

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