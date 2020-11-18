2020/11/18 | 13:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعرب ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن سعادته بالفوز على بيرو في عاصمتها ليما، بهدفين دون رد، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يشيد بزملائه.. ويتجاهل ابتعاده عن التسجيل ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يشيد بزملائه.. ويتجاهل ابتعاده عن التسجيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).