عاجل/ النفط تدعو الشركات العالمية للمشاركة في التنافس لتنفيذ مشروع مصفى الفاو

2020/11/18 | 13:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

اكد وزير النفط حرص الوزارة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات النفطية وفق مواصفات فنية عالية الجودة .

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، إن"الوزارة ماضية بإجراءاتها لإعادة دعوة الشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروع مصفى استثماري في محافظة البصرة ( مصفى الفاو الاستثماري ) بطاقة (300 ) الف برميل باليوم بأسلوب (BOO ) او ( BOOT ) وفق قانون الاستثمار في المصافي المرقم 64 لسنة (2007 ) وتعديلاته .



، موضحا ان المشروع من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة والمهمة في مجال التنمية المستدامة وتطوير الصناعة النفطية في البلاد".

واضاف الوزير ان" مواصفات الإنتاج في المصفاة ستكون صديقة للبيئة ومطابقة للمواصفات العالمية ( EURO_5 ) ، مشيراً انه سيتم إضافة مجمع للبتروكيمياويات مستقبلاً للمشروع ".

واشار اسماعيل خلال البيان الى ان" الوزارة لديها خطط ومشاريع عديدة في قطاع تكرير المشتقات النفطية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي من الوقود بمختلف أنواعه للمواطنين وللمؤسسات الحكومية ، وإيقاف استيراد المنتجات النفطية التي تكلف الدولة مبالغ مالية ".

من جانبها اوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة انها أعدت حقيبة المعلومات الخاصة بالمشروع بهدف تزويدها الى الشركات الراغبة بالمشاركة في التنافس على تنفيذ المشروع .

ومن الجدير بالذكر ان مشروع مصفى كربلاء يعمل بطاقة 140 الف برميل باليوم ، الذي ينفذ حاليا من قبل ائتلاف شركات كورية ، وهو في مراحل إنجاز متقدمة جدا ، هو أحد مشاريع الوزارة لزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات النفطية وفق مواصفات عالية الجودة.

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