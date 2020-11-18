بمشروع “صديق للبيئة”… العراق يوجه دعوة “عالمية” لمشاركته بالاستفادة من “كنز نفطي جديد”: 300 الف برميل خام يومياً

2020/11/18 | 13:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

دعت وزارة النفط العراقية يوم الاربعاء الشركات العالمية للمشاركة في التنافس لتنفيذ مشروع مصفاة الفاو النفطي بطاقة إنتاجية تصل الى 300 الف برميل يوميا من الخام.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار في بيان ان “الوزارة ماضية باجراءاتها لاعادة دعوة الشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروع مصفاة استثماري في محافظة البصرة ( مصفاة الفاو الاستثماري ) بطاقة (300 ) الف برميل باليوم بأسلوب (BOO ) او ( BOOT ) وفق قانون الاستثمار في المصافي المرقم 64 لسنة (2007 ) وتعديلاته”، موضحا ان “المشروع من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة والمهمة في مجال التنمية المستدامة وتطوير الصناعة النفطية في البلاد”.

واضاف ان “مواصفات الانتاج في المصفاة ستكون صديقة للبيئة ومطابقة للمواصفات العالمية ( EURO_5 ) ، مشيراً الى انه “سيتم اضافة مجمع للبتروكيمياويات مستقبلاً للمشروع”.

واشار عبد الجبار الى ان “الوزارة لديها خطط ومشاريع عديدة في قطاع تكرير المشتقات النفطية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي من الوقود بمختلف انواعه للمواطنين وللمؤسسات الحكومية، وايقاف استيراد المنتجات النفطية التي تكلف الدولة مبالغ مالية”.

من جانبها اوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة انها “اعدت حقيبة المعلومات الخاصة بالمشروع بهدف تزويدها الى الشركات الراغبة بالمشاركة في التنافس على تنفيذه”.

ويكلف انتاج برميل النفط في العراق 11 دولارًا للبرميل من بينها ما يعطى للشركات الاجنبية المنتجة، فضلًا عن 2 دولار لكل برميل يذهب إلى صندوق النقد الدولي كتعويضات للكويت عن خسائر 1991، مايعني ان 13 دولارًا تذهب عن سعر كل برميل في العراق الذي يحدد سعره بأقل من برميل خام البرنت بـ7 دولارات.

وبحسب ما تقدم فإنه اذا بلغ سعر خام برنت 43 دولارًا للبرميل فإن العراق يربح 23 دولارًا فقط للبرميل.

وأفادت منظمة أوبك، الخميس الماضي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بأن ثلاث دول بينها العراق زادت انتاجها النفطي في تشرين الاول/أكتوبر الماضي، وذلك بعد بشارات سابقة اطلقها العراق بأنه رفع من انتاجه النفطي، بعد دخول المرحلة الثانية من تخفيض اوبك وتقليل نسبة التخفيض.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري ان “إنتاج الدول الـ13 الأعضاء في منظّمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، ارتفع في تشرين الأوّل الماضي، حيث بلغ في المتوسّط 24.386 مليون برميل يوميًا، بارتفاع 322 ألف برميل يوميًا عن مستويات أيلول 2020 الذي بلغ 24.064”.

واضافت ان “الزيادة في إنتاج أوبك جاءت من ليبيا، يليها العراق، ثمّ نيجيريا، يقابلها تخفيض من قبل دول اخرى شملت الامارات وانغولا والكونغو”.

واشارت أوبك الى ان “العراق انتج من النفط الخام في شهر تشرين الاول مقدار 3.835 مليون برميل يوميا بارتفاع بلغ 148 الف برميل يوميا عن شهر ايلول الماضي الذي بلغ الانتاج فيه 3.687 مليون برميل يوميا”.

إلا ان هذا الرفع في الانتاج البالغ 148 الف برميل والتي تقدر ايراداته بأكثر من 5 ملايين دولار باحتساب سعر البرميل بمعدل 40 دولار، لم يدخل إلى خزينة العراق شيء خلال اكتوبر الماضي، وذلك بسبب تخفيض العراق اسعار نفطه لشهر اكتوبر الماضي، ماتسبب بخسائر تصل إلى 80 مليون دولار مقارنة بايلول الماضي.

واعلنت منظمة اوبك، في وقت سابق اليوم الخميس، ان سعر الخام العراقي المباع لشهر تشرين الاول انخفض بمقدار 1.49 دولار، مقارنة بأيلول الماضي.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن “العراق باع خام البصرة الخفيف لشهر تشرين الاول بمقدار 40.60 دولار للبرميل وهو اقل بمقدار 1.49 دولار عن شهر ايلول الماضي الذي بلغ السعر فيه 42.09 دولار للبرميل”، مبينة ان “نسبة التغيير في السعر بلغ 3.5-%”.

واضاف ان “معدل سعر النفط العراقي خلال عشرة اشهر من العام الحالي بلغ 40.54 دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019 الذي بلغ معدل سعر النفط العراقي 63.53 دولار”.

واشارت الى ان “انتاج النفط لدول المنظمة لشهر تشرين الاول بلغ 24.386 مليون برميل وهو اكثر ب 322 الف برميل يوميا عن شهر ايلول البالغ 24.064 مليون برميل” .

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