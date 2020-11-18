اطلاق المستحقات المالية لمسوقي محصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي 2014-2015

2020/11/18 | 13:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الزراعة ،الاربعاء، عن صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي 2014- 2015.

وقالت الوزارة في بيان انها “قامت بصرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي ٢٠١٤-٢٠١٥”.

واضافت ان “عدد المسوقين بلغ ٩ من الذين لم ترد بحقهم اي مؤشرات أمنية سلبية بموجب المعلومات الواردة من مجلس الأمن الوطني ووفقا للضوابط والتعليمات المعمول بها، فيما تربط قوائم بأسمائهم ليتسنى لهم مراجعة مواقع الشركة لاستلام مستحقاتهم المالية”.

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