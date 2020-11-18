مصر.. انقلاب حافلة مدرسية وإصابة 14 طالبا

2020/11/18 | 14:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} كشفت وزارة التعليم المصرية تفاصيل حادث انقلاب الحافلة المدرسية، الذي أسفر عن إصابة 14 طالبا بالإضافة إلى السائق واثنين من المشرفين.

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