بالصور.. محتجون غاضبون يغلقون بوابة وزارة التربية

2020/11/18 | 14:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} أغلق عدد من المتظاهرين من المحاضرين، اليوم الأربعاء، بوابة وزارة التربية في بغداد احتجاجًا لعدم تنفيذ مطالبهم.

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