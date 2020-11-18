القبض على 20 متهماً في صلاح الدين بمواد قانونية مختلفة

2020/11/18 | 14:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على 20 متهماً بمواد قانونية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، انه تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ومتابعة مباشرة من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود بفرض سلطة القانون وهيبة الدولة،قامت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشأت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض وحسم القضايا التحقيقية حيث تمكنت امس من إلقاء القبض على(٢٠) متهم بمواد قانونية مختلفة،حيث القى قسم شرطة تكريت القبض على ٥ متهمين وفق المادة( ٤١٣ ق ع )،والقى قسم شرطة الطوز القبض على متهم وفق المواد( ٤٥٦ ق ع).

واضافت ان قسم شرطة الدجيل القى القبض على٦ متهمين وفق الماده (٢٤٠)،ومتهم من قبل قسم شرطة بلد وفق الماده (٥٩ ق ع )،و7 متهمين من قبل قسم شرطة سامراء وفق المواد(٤١٣ ق ع و٣٩ اقامة).وبينت الوكالة انه تم ايداع جميع المتهمين التوقيف.

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