الصحة توجه انذارا بالغلق لعدد من الاذاعات المحلية في النجف لمخالفتها تعليمات الوزارة

2020/11/18 | 14:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد وزارة الصحة والبيئة توجه انذارا بالغلق لعدد من الاذاعات المحلية في النجف الاشرف لمخالفتها تعليمات الوزارة”.

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