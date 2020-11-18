الدولار يواصل الارتفاع في العراق

2020/11/18 | 14:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت أسعار صرف الدولار في العراق، ارتفاعاً الأربعاء لليوم الثاني على التوالي.

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