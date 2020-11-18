العقابي يطالب برصد نصف مليار دينار لاكمال 30 مستشفى في الموازنة المقبلة

2020/11/18 | 14:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..طالب النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي , الأربعاء , الحكومة بتخصيص نصف مليار دينار لاستكمال 30 مستشفى في العراق قد توقف العمل بها منذ مدد متفاوتة , مبينا ان بين تلك المستشفيات 10 في بغداد وأربعة مستشفيات في اطراف بغداد والبقية متوزعة على عموم المحافظات .وقال العقابي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الواقع الصحي في العراق يعاني من قلة المستشفيات بالاخص في العاصمة واطرافها النائية مثل المعامل وقضاء الحسينية , بالرغم من اعددا منها قد وصل الى مراحل متقدمة وقد أوقفت بسبب عدم تخصيص الأموال اللازمة ” , مبينا ان ” هذه الأموال بسيطة قياسا بما خصص لمشاريع خدمية اقل أهمية من انشاء المستشفيات ” .وأضاف ان “30 مستشفى في عموم المحافظات الوسطى والجنوبية قد توقف العمل بها بسبب عدم تخصيص الأموال رغم انها وصلت الى مراحل متقدمة من الإنجاز وان مبلغ نصف مليار دينار كاف لانجازها جميعا وهو مبلغ بسيط جدا مقابل ما ستقدمه تلك المستشفيات من خدمات صحية ضروية للمواطنين”.واوضح ان ” هذه المستشفيات تتوزع بواقع عشرة في بغداد وأربعة في أطرافها والبقية في المحافظات ” , مطالبا ” الحكومة والبرلمان الى تخصسص المبلغ المطلوب لها ضمن موازنة العام المقبل ” .



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