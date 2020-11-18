2020/11/18 | 14:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن تنظيم داعش تمكن من قتل وجرح نحو 30 مسلحا من القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة في كمين شرقي سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرصد: مقتل وجرح 30 جنديا من قوات النظام السوري في كمين لداعش) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرصد: مقتل وجرح 30 جنديا من قوات النظام السوري في كمين لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).