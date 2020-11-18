2020/11/18 | 14:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الحكومة لم تعطل الرواتب، ولكن لم تكن هناك موازنة، مبينا أن الحكومة نصحت نواب في البرلمان بعدم تقديم موازنة 2020، بل تقديم قانون العجز المالي.وحذر الكاظمي، في مؤتمر صحفي في وقت مبكر من …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الحكومة العراقية يوجه رسالة للبرلمان بشأن موازنة 2021 ومصير ميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الحكومة العراقية يوجه رسالة للبرلمان بشأن موازنة 2021 ومصير ميناء الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).