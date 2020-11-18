محلل يكشف اهم إيجابيات معسكر الامارات

2020/11/18 | 14:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…كشف المحلل واللاعب السابق صفوان عبد الغني، عن اهم إيجابيات المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني في الامارات.وقال عبد الغني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المعسكر كان جيداً ومفيداً للمنتخب الوطني وهيء صفوف المنتخب من جديد بعد التوقف الطويل”.واوضح أن “من اهم ايجابيات الوديتين امام الاردن والامارات هي اكتشاف لاعبين يخدمون المنتخب في الفترة المقبلة مثل مازن فياض ومحمد قاسم مع المنتخب يقدم اضافة ناجحة للمنتخب كبديل”.واضاف ان “النقطة الاهم هي اكتشاف كاتانيتش ان تغيير نظام اللعب سيوثر بشكل كبير على المنتخب والمنظومة الدفاعية بشكل خاص”.ومن المقرر ان يعود المنتخب الوطني الى بغداد بعد انهاء معسكره في دبي.



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