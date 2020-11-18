2020/11/18 | 14:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات

فوتو: أرشيف

منذ 14 دقیقة

184 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، الأربعاء، أن الأمم المتحدة تعهدت بتقديم الدعم لمفوضية الانتخابات، مبينا ان رئيس الوزراء أوعز بتوفير التخصيصات المالية لمفوضية الانتخابات.

وقال الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 18 تشرين الثاني 2020، ان"رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أوعز إلى وزير المالية بتوفير التخصيصات المالية على شكل دفعات لدعم مفوضية الانتخابات أو على حسب احتياجاتهم في مسألة المخازن والجانب الأمني والمسائل الأخرى"، مبينا أنه "تمت دراسة جميع الاحتياجات، وتقديم كل الدعم لإجراء العملية الانتخابية في حزيران العام المقبل".

وأشار إلى "ترحيب جميع الأطراف بإجراء الانتخابات بموعدها المحدد، فضلا عن تعهد الأمم المتحدة بتقديم الدعم للمفوضية العليا للانتخابات".

وشدد الهنداوي، على أن "الانتخابات ستتضمن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والنظام البايومتري في سجل الناخبين، بالإضافة إلى التصويت الإلكتروني الشركات الفاحصة، والمراقبة الأمنية لضمان منع عمليات التزوير"، مبينا أنه "تمت مفاتحة الأمم المتحدة بشأن الرقابة الدولية للانتخابات المقبلة".

وبين أن "قانون الانتخابات والمصادقة عليه من رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، وبإمكان القوى النيابية تعديل القانون، إلا أنه يصعب ذلك خاصة، وأن القانون أصبح نافذا".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات: رئيس الوزراء أوعز بتوفير التخصيصات المالية للمفوضية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات: رئيس الوزراء أوعز بتوفير التخصيصات المالية للمفوضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).