نائب: العلاقة مع الكرد لن تتأثر بعد قانون الاقتراض والاقليم يتحمل مسؤولية عدم الاخفاق

2020/11/18 | 14:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاربعاء، ان التحالفات بين الاحزاب الكردية والقوى السياسية الشيعية مستمرة ولن تتأثر باقرار قانون الاقتراض المالي، مبينا ان الاقليم يتحمل المسؤولية كاملة في عدم تمرير بنود الموازنة الخاصة به.وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/ ان “إقليم كردستان هو من يتحمل المسؤولية الكاملة في عدم تطبيق بنود الموازنة الخاصة به او عدم تمرير فقراته ضمن قانون الاقتراض المالي”.واضاف ان “العلاقة والتحالف بين القوى الكردية والشيعية لن يتاثر لمجرد موقف سياسي واخفاق من قبل احد الاطراف مطلقا كما يروجه البعض”.واشار الى ان “الحل الوحيد لحل الازمة هو خضوع تصدير نفط الاقليم لاشراف شركة سومو فضلا عن تسليم وارادت المنافذ الحدودية والدوائر الحكومية كما هو في المحافظات الاخرى لصرف مستحقات الاقليم ضمن الموازنة الاتحادية”.



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