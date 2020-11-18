افتتاح منفذ عرعر بين العراق والسعودية بشكل رسمي

2020/11/18 | 14:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية يوم الاربعاء، عن افتتاح منفذ عرعر بشكل رسمي بين العراق والسعودية.

وذكرت المنافذ خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي أناب رئيس الوزراء الجانب العراقي وبحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري واللواء عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود"، فيما مثل الجانب السعودي السفير السعودي وعدد من المسؤولين الحكوميين.

PUKmedia عن اعلام هيئة المنافذ الحدودية‌

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