2020/11/18 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – ذكرت مصادر مطلعة ،الاربعاء، ان البنك المركزي يتجه لوضع اليد على مصرف العالم الاسلامي الذي يترأسه سيف بدير .وقالت مصادر مطلعة ، إن” محافظ البنك المركزي مصطفى الكاتب يتجه لوضع اليد على مصرف العالم الاسلامي بعد اكتشاف مخالفات عديدة في التعامل مع مزاد العملة”.ويفتقد مصرف العالم الاسلامي لمقومات المصرف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اكتشافه لمخالفات عديدة ..



البنك المركزي يتجه لوضع اليد على مصرف اهلي المركز الخبري الوطني.

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