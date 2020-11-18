مدرب: أداء المنتخب الوطني لم يلبي الطموح امام الاردن واوزباكستان

2020/11/18 | 14:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يرى المدرب العراقي عبد الاله البياع، ان اداء المنتخب الوطني بكرة القدم لم يلبي الطموح في مباراتي الاردن واوزباكستان بمعسكر دبي.وقال البياع في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “هناك عدة ملاحظات فنية عن لقاءات منتخبنا الودية في دبي امام الاردن واوزباكستان، فمن ناحية النتائج تعتبر ايجابية واما الاداء فلم يكن بمستوى الطموح باستثناء النصف ساعه الاولى من الشوط الثاني من المباراة الثانية”.واضاف “بعد اشراك معظم اللاعبين المتواجدين ظهر ضعف الاداء على اغلبهم ما عدا علي عدنان وابراهيم بايش وميمي ومازن فياض وسعد ناطق والحارسين جلال حسن ومحمد حميد واما البقية مع احترامي لأسمائهم فهم بحاجة للمراجعة الذاتية ومن القيادة الفنية”.وتعادل المنتخب الوطني سلبياً مع الاردن يوم الخميس الماضي فيما تغلب على اوزباكستان بهدفين لهدف امس.



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