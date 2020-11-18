2020/11/18 | 14:23 - المصدر: سفن سكاي

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(مترجم لـ 7sky)

واشنطن (رويترز) – عين الرئيس المنتخب جو بايدن يوم الثلاثاء العديد من كبار مستشاريه من حملته الانتخابية ونائبا ديمقراطيا في الكونجرس كمساعدين بارزين في البيت الأبيض ، وتمسك بدائرة داخلية ضيقة أثناء انتقاله إلى البيت الأبيض.

يركز بايدن على الاستعداد لتولي الرئاسة في 20 يناير ، على الرغم من جهود الرئيس دونالد ترامب الضعيفة بشكل متزايد لعكس نتائج انتخابات 3 نوفمبر.

وقال بايدن في بيان أصدره فريقه الانتقالي إن جين أومالي ديلون ، مديرة الحملة الانتخابية الرئاسية لبايدن ، وهي أول امرأة تقود مرشحًا ديمقراطيًا فائزًا ، ستُعين نائبة لرئيس الأركان.

كما سينضم المستشاران المقربان منذ فترة طويلة مايك دونيلون وستيف ريتشيتي إلى البيت الأبيض كمستشار أول للرئيس ومستشار للرئيس ، على التوالي.



وستكون دانا ريموس ، كبيرة محامي الحملة ، كبيرة مستشاري الرئيس.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن يعين كبار موظفي حملته الانتخابية وعضو في الكونجرس في البيت الأبيض 7 SKY TV.

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