الزراعة تعلن اطلاق المستحقات المالية لمسوقي الذرة الصفراء للموسم ٢٠١٤-٢٠١٥

2020/11/18 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداعلنت وزارة الزراعة ،الاربعاء، عن صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي 2014- 2015.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، انها "قامت بصرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي ٢٠١٤-٢٠١٥".

واضافت ان "عدد المسوقين بلغ ٩ من الذين لم ترد بحقهم اي مؤشرات أمنية سلبية بموجب المعلومات الواردة من مجلس الأمن الوطني ووفقا للضوابط والتعليمات المعمول بها، فيما تربط قوائم باسمائهم ليتسنى لهم مراجعة مواقع الشركة لاستلام مستحقاتهم المالية".

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