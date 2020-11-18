مصدر: كردستان تطلب وساطة أمريكية لغرض موافقة بغداد على إرسال الأموال للإقليم

2020/11/18 | 14:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيل..كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، عن أن حكومة إقليم كردستان طلبت من الولايات المتحدة التدخل لدى الحكومة الاتحادية، لغرض الوساطة في موضوع إرسال الأموال للإقليم.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إنه “يوم أمس التقى نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني بمجموعة من السفراء والبعثات والقنصليات الرسمية للدول الممثلة داخل كردستان، وجرى التباحث حول عدد من المواضيع أهما تصويت البرلمان الاتحادي على قانون تمويل العجز المالي”.وأضاف المصدر، أن “طالباني طلب من مجموعة دول وعلى رأسها الولايات المتحدة، التدخل لدى الحكومة الاتحادية لغرض الموافقة على إرسال مبلغ 320 مليار دينار، حتى نهاية العام الحالي، وبعدها يتم توقيع اتفاق شامل بموجب موازنة عام 2021”.انتهى/ 15 ع

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