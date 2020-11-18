الموارد المائية تعلن استعدادها لمواجهة اي طارئ حال حدوث سيول او فيضانات

2020/11/18 | 14:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صندوق الإعمار: نعمل على جهتين لتمويل المشاريع

أكد صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، اليوم الأربعاء، العمل على جهتين مختلفتين لتمويل المشاريع، مبيناً أن العمل جارٍ مع الدول المانحة والمقرضة المشاركة في مؤتمر الكويت لاستحصال الأموال، من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة.





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