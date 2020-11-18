رئيس الجمهورية يستقبل رئيس هيأة الحشد الشعبي

2020/11/18 | 14:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020 في قصر السلام ببغداد، رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض.وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق، الى جانب تعزيز سلطة الدولة وأجهزتها الامنية في حماية أمن […]

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