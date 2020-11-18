الانبار تعلن رسميا افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية 

2020/11/18 | 14:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اكد مستشار محافظ الانبار للشؤون الادارية مصطفى العرسان الجميلي ، الاربعاء، افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الانبار للمرة الاولى منذ 30 عام .وقال الجميلي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” وزير الداخلية عثمان الغانمي ومحافظ الانبار علي فرحان الدليمي ومحافظ كربلاء المقدسة وقائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج وعدد من الادة الامنيين ووفد من السعودية حضروا مراسيم افتتاح منفذ عرر الحدودي مع السعودية غربي الانبار، للمرة الاولى منذ 30 عام بعد ان انجاز كافة مراحل العمل في المنفذين”.واضاف ان” افتتاح المنفذ سوف يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والمسافرين بين العراق والسعودية واعادة تشغيل الاسطول التجاري بين البلدين”.،مبينا ان” الجانب السعودي دعا الجانب العراقي لحضور مراسيم افتتاح المنفذ من داخل الاراضي السعودية ، موضحا ان” الجانبين اتفقا على تذليل كافة المعوقات امام حركة نقل المسافرين والتجارة بين البلدين”.



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