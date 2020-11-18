الإعلان عن تسجيل اعلى الإصابات بكورونا “عالمياً” خلال يوم واحد

2020/11/18 | 14:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاربعاء (18 تشرين الثاني 2020)، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم ارتفع بنحو 4 ملايين خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم في إسبوع واحد منذ بداية الوباء.

وأفادت المنظمة بأنه “تم تسجيل 3 ملايين وأكثر من 900 ألف إصابة جديدة، ونحو 60 حالة وفاة في العالم خلال الفترة من 8 إلى 15 من الشهر الحالي”.

وأضافت، أن “كلا المعدلين ارتفعا بشكل كبير مقارنة بالأيام السبعة السابقة والتي سُجلت فيها 3 ملايين و695495 حالة إصابة جديدة، ووفاة 54835 شخصا”.

وتابعت منظمة الصحة أنه “على الرغم من استمرار المنطقة الأوروبية في الإبلاغ عن أكبر عدد من الإصابات (46٪) ، فقد انخفض هذا الأسبوع بنسبة 10٪ (مقارنة بالأيام السبعة السابقة) بسبب زيادة التدابير في مجالي الصحة العامة والمجتمع”.

وبينت، أن “القارة الأوروبية سجلت 1.840.085 حالة إصابة و29043 حالة وفاة في الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر”.

وزاد عدد المصابين في الأمريكيتين بأكثر من 1.45 مليون في ذلك الأسبوع الواحد، وتوفي أكثر من 19 ألف شخص.

وفي منطقة جنوب شرق آسيا، أصيب بالعدوى أكثر من 373 ألف شخص، وتجاوز عدد الوفيات في سبعة أيام 4500 شخص.

أما الولايات المتحدة، فقد زاد عدد المصابين فيها خلال ذلك الاسبوع بأكثر من مليون، وفي الهند بأكثر من 306 آلاف، وفي إيطاليا بأكثر من 242 ألفا، وفي فرنسا بأكثر من 203 آلاف، وفي البرازيل بأكثر من 179 ألفا.

وجاءت بريطانيا تالية في الترتيب، حيث سُجل هناك ما يقرب من 173 ألف إصابة جديدة في سبعة أيام، وفي بولندا أكثر من 169 ألفا، وروسيا أكثر من 151 ألفا، وألمانيا قرابة 132 ألفا، وإسبانيا أكثر من 87 ألفا.

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