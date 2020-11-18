رئيس الجمهورية يجتمع بفالح الفياض: يجب ضبط السلاح المنفلت

2020/11/18 | 14:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.



وذكر بيان صدر عن اعلام رئاسة الجمهورية، وتلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الثاني 2020)، انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق، الى جانب تعزيز سلطة الدولة وأجهزتها الامنية في حماية أمن المواطنين".

وشدد رئيس الجمهورية بحسب البيان على "أولوية تعزيز الأمن والاستقرار، وعدم التفريط بالانتصارات المتحققة على الإرهاب، وضبط السلاح المنفلت، وضرورة حماية السلم المجتمعي والأمن العام".

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