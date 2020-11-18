حسم قضية اخطر ارهابيي ديالى.. اعتقل بعد اشهر من ملاحقته

2020/11/18 | 14:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اكد الناشط الحقوقي في ديالى باسم عزيز، الاربعاء، حسم قضية اخر ارهابيي المحافظة.وقال عزيز في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” محكمة جنايات ديالى الاولى اصدرت حكما بالسجن بالمؤبد بحق المدان(ر-ج-س) والمطلوب وفق المادة 4 ارهاب”.واضاف عزيز،ان” المدان من اخطر ارهابيي ديالى ومتورط بالعديد من الجرائم لافتا الى ان عملية اعتقاله جرت بعد اشهر من ملاحقته من قبل فريق امني مختص قبل الاطاحة به لافتا الى ان العشرات من المتهمين بقضايا ارهابية تم حسم قضاياهم من قبل محاكم ديالى المختصة”.وكانت الاجهزة الامنية اعتقلت اكثر من 100 ارهابي بينهم قيادات بارزة في داعش خلال الاشهر الماضية في كمائن وعمليات نوعية جرت في مناطق متفرقة من المحافظة “.انتهى 25 ف

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