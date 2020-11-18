المباشرة بانشاء طريق منطقة السوادة الثانية في كربلاء بكلفة 86 مليون

2020/11/18 | 14:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت مديرية الطرق والجسور في كربلاء مباشرتها بانشاء طريق منطقة السوادة الثانية في قضاء الحر بكلفة 86 مليون دينار ضمن تخصيصات المحافظة.وقال المشرف على المشروع المهندس سعد محمد في تصريح لـ/المعلومة/ ان “مديرية الطرق والجسور باشرت بانشاء طريق منطقة السوادة الثانية في قضاء الحر بطول ٥٠٠ متر، وبكلفة 86 مليون دينار ضمن تخصيصات المحافظة”.واضاف محمد ان “المشروع ينفذ من قبل التنفيذ المباشر في المحافظة، ويتضمن العمل حاليا ازالة التعارضات من الاشجار و الاسيجة و قشط وحدل الارض ليتم بعدها فرش الطبقات الترابية وطبقات الحصى وصولا الى مرحلة الاكساء بالخرسانة الاسفلتية”.انتهى 25

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