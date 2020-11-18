مصرف الرافدين: توزيع رواتب منتسبي وزارة الدفاع


مصرف الرافدين: توزيع رواتب منتسبي وزارة الدفاع
2020/11/18 | 14:34 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الترا عراق - فريق التحريرأعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، توزيع رواتب منتسبي وزارة الدفاع.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، 18 تشرين الثاني/نوفمبر، إن فروعه أتمت عمليات توزيع رواتب منتسبي وزارة الدفاع والدوائر التابعة لها.

وأضاف البيان، أن "المصرف مستمر بتوزيع الرواتب وحسب الجداول والملاحق ووصول التمويل الخاص لكل دائرة". 

 

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