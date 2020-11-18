5 أسهم تتسبب بخسائر البورصة

2020/11/18 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادتسببت 5 شركات خاسرة بإنخفاض مؤشر البورصة، الاربعاء، بنسبة 0،06%.

وجرى خلال جلسة الاربعاء تداول 410,09 مليون سهم بقيمة 514,4 مليون دينار.

فيما تقدمت شركة الامين للاستثمار المالي، الشركات الخاسرة بنسبة 14.77%، تلتها شركة مصرف العطاء 12.50%.

وارتفعت اسهم 7 شركات تقدمها شركة الصنائع العصرية بنسبة 2.50% وشركة انتاج وتسويق اللحوم 2.20%.

وكانت اسهم شركة المنصور الدوائية هي الاكثر قيمة بتداولها اسهم بقيمة 127,3 مليون دينار.

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