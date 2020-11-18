العمليات المشتركة: وضعنا خطة لإغلاق المنافذ غير الرسمية بحسب توجيهات الكاظمي

2020/11/18 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، إعداد خطة تشاورية مع عدد من الوزارات لإغلاق المنافذ غير الرسمية.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، إن قيادة العمليات تضع خطة بالتشاور مع الوزارات الأمنية والقوات الأمنية، لغرض إغلاق أي منفذ غير قانوني وفقا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة.

وبشأن منافذ الإقليم أوضح الخفاجي، إنها “خاضعة للدستور ومن واجب حكومتي بغداد وأربيل التنسيق بشأنها.

وكان الكاظمي وجه العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي.

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