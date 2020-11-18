السعودية ترسل للعراق 15 قافلة محملة بالمعدات الطبية لمواجهة كورونا

2020/11/18 | 14:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

وصلت 15 قافلة من المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، محملة بالمعدات الطبية، مقدمة من مركز الملك سلمان إلى الحكومة العراقية لمواجهة جائحة كورونا.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن، “15 قافلة سعودية، محملة معدات طبية، مقدمة من مركز الملك سلمان، عبرت منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية، ودخلت الأراضي العراقية”.

وافتتح العراق والسعودية، اليوم الأربعاء، منفذ جديدة عرعر، بين العراق والسعودية، وسط احتفاء رسمي، حضره من الجانب العراقي وزير الداخلية، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، ورئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، ومن الجانب السعودي، شخصيات رسمية وأمنية عليا في الدولة، حيث كرمت السعودية، وزير الداخلية، الغانمي، باعتباره أحد عناصر النجاح.

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