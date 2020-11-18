وزير الخارجية يعلن نتائج اجتماع بالسفير الأميركي عقب ليلة الصواريخ

2020/11/18 | 15:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الاربعاء، نتائج الاجتماع مع السفير الامريكي، فيما أكد ان القوات الامريكية المتبقية في العراق غير قتالية.





وقال حسين مؤتمر صحفي تابعه "ناس" (18 تشرين الثاني 2020)، انه "عقدنا اجتماعاً مهماً مع السفير الاميركي والقادة العسكريين العراقيين لبحث نتائج الحوار الاستراتيجي".

واضاف ان "الحوار اشار الى اعادة انتشار القوات الامريكية خارج العراق واكدنا على جدولة الانسحاب"، مبيناً ان "هناك خطوات نفذت من قبل الجانب الامريكي بشان تخفيض قواتها في العراق".

واكد وزير الخارجية ان "القوات المتبقية الامريكية في العراق غير قتالية"، لافتاً الى ان "قوات التحالف جاءت بناءً على طلب من الحكومة العراقية".

واوضح ان "العمل المستقبلي مع الجانب الاميركي مستمر في مجال المعلومات الاستخبارية والاستشارات العسكرية وتدريب القوات العراقية"، منوهاً الى ان "الاعتداء السافر على الخضراء يعد هجوما على الحكومة والشعب العراقي".

واشار الى ان "مشاوراتنا مستمرة مع الجانب الاميركي استناداً على قرار البرلمان"، مؤكداً "انسحاب 500 عنصر من العراق يشمل القوات الاميركية فقط".

يتبع ..

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