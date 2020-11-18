فتح معبر عرعر الحدودي بين السعودية والعراق المغلق منذ غزو صدام حسين الكويت في 1990

2020/11/18 | 15:04 - المصدر: فرانس 24

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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية الأربعاء في بيان فتح معبر عرعر الحدودي مع السعودية أمام التجارة، للمرة الأولى منذ عام 1990، بعد أن قطع البلدان العلاقات في أعقاب غزو صدام حسين للكويت.

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