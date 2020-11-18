العراق يكشف نسبة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي الاجمالي…كورونا آثر كثيراً

2020/11/18 | 15:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، الأربعاء، ان تفشي كورونا جعل الصناعة التحويلية لا تشكل أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الجهاز في تقرير له، إن “التفشي السريع لفيروس كورونا اثر سلبا على الاقتصاد وزاد سوءا اذ لا تشكل الصناعة التحويلية اكثر من من 2% من مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي”، مبينا انه “اسباب انخفاض مساهمة الصناعات التحويلية هو الاعتماد شبه الكلي على انتاج النفط”.

واضاف الجهاز انه “بسبب تعطيل الحياة وحظر التجوال الشامل الذي ادى الى غلق العديد من المصانع والمعامل والذي كان يحد من حركة العاملين وعدم القدرة في الوصول الى مكان عملهم اذ بلغ عدد المشتغلين 94301 اثر على قيمة الانتاج التي بلغت في الفصل الثاني من العام الحالي 2020 للمنشات الصناعية الكبيرة 1422 مليار دينار”.

واضاف ان “تخفيف حظر التجوال والسماح بالتنقل بين المناطق في زيادة نسبة اعادة مزاولة العمل في بعض المنشات الصناعية بعد فترة الاغلاق مع الالتزام باجراءات الصحة والسلامة المفروضة على العاملين فاصبحت قيمة الانتاج بالفصل الثالث 2136 مليار دينار وبمعدل زيادة عن الفصل الذي سبقه بلغت 46.7% كذلك هناك ارتفاع باعداد المشتغلين والذي بلغت 124302 مشتغل”.

واشار الى ان “مقارنة الفصل الثالث لعام 2020 بالفصل الثالث لعام 2019 نلاحظ هناك ارتفاع بقيمة الانتاج وبنسبة 6.4%”.

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