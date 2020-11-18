المتحف المصري يحتفل بذكرى 118 عاما على إنشائه

2020/11/18 | 15:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} احتفلت مصر بمرور 118 عاما على افتتاح أشهر متحف للآثار في العالم العربي المقام بميدان التحرير، أحد أهم ميادين العاصمة المصرية القاهرة.

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