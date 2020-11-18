المالية: إفتتاح منفذ عرعر سيسهم في تعظيم الايرادات ويعزز العلاقات مع السعودية

2020/11/18 | 15:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، افتتاح منفذ عرعر الحدودي بشكل رسمي بين الجانب العراقي والسعودي وبحضور وفد رسمي من كلا الجانبين.

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