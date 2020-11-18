هيئة المنافذ العراقية تعلن افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية رسمياً

2020/11/18 | 15:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأربعاء عن افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية، بشكل رسمي أمام الحركة التجارية بين البلدين.وأوضحت الهيئة في بيان أن وزير الداخلية عثمان الغانمي قام بافتتاح المنفذ نيابة عن رئيس …

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