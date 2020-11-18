بالصور.. افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية

2020/11/18 | 15:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية،

الاربعاء، عن افتتاح منفذ عرعر الحدودي

بشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية

أمام التبادل التجاري بين البلدين.

وقال الناطق بأسم الهيئة علاء الدين

القيسي في بيان تلقت وكالة

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