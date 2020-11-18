في أول زيارة من نوعها.. البحرين والإسرائيل يتفقان على افتتاح السفارتين وتسهيل السفر

2020/11/18 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إسرائيل والبحرين عن تبادل فتح السفارات في إطار معاهدة السلام بين البلدين، وذلك خلال مؤتمر صحافي جميع وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، مع نظيره البحريني، عبداللطيف الزياني.

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