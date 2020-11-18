العراق: صرف مستحقات الفلاحين الخاصة بأحد المحاصيل قبل 5 سنوات

2020/11/18 | 15:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة الزراعة ،الاربعاء، عن صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي 2014- 2015.

وقالت الوزارة في بيان لها، انها “قامت بصرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي ٢٠١٤-٢٠١٥”.

واضافت ان “عدد المسوقين بلغ ٩ من الذين لم ترد بحقهم اي مؤشرات أمنية سلبية بموجب المعلومات الواردة من مجلس الأمن الوطني ووفقا للضوابط والتعليمات المعمول بها، فيما تربط قوائم باسمائهم ليتسنى لهم مراجعة مواقع الشركة لاستلام مستحقاتهم المالية”.

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