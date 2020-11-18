برشلونة يستسلم.. مانشستر سيتي يتعاقد مع ميسي في هذا الموعد

2020/11/18 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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مازال مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب بالتعاقد مع ليونيل ميسي قائد وأسطورة برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في نهاية الموسم الجاري، حيث أنه كان على وشك مغادرة البلاوجرانا في الصيف المقبل، بعد خلاف علني مع إدارة بارتوميو.

ويمتلك ميسي منذ الصيف الماضي، اتفاقا مع مانشستر سيتي، للانتقال لصفوفه خاصة فيما يتعلق بالراتب الشخصي الخاص به.

وكشفت صحيفة "صن" البريطانية، أن "مانشستر سيتي مازال يريد ميسي، قبل نهاية الموسم الجاري، مع تقديم عرض مالي مرضي على الأقل لبرشلونة".

وأوضحت أن "مانشستر سيتي يرصد مبلغ 50 مليون يورو، للتعاقد مع ميسي، لإقناع برشلونة بالموافقة على رحيل قائد الفريق".

وأشارت إلى أن "هذا المبلغ، قد يجنب برشلونة خسارة ميسي مجانا في نهاية الموسم، خاصة وأن النادي الكتالوني تتراكم عليه ديون تصل إلى 440 مليون جنيه إسترليني".

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