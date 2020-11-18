إصابة جديدة تعمق جراح ليفربول

2020/11/18 | 15:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- تلقى يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، صدمة جديدة بعد إصابة مدافع الريدز، ليعمق جراح الفريق الذي يعاني من غيابات مؤثرة.وضربت الإصابة عنصرًا جديدًا من الخط الخلفي لليفربول، بعد تعرض ريس ويليامز لآلام في الفخذ أثناء تواجده مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا.ويعاني ليفربول بسبب العديد من الإصابات التي ضربت دفاع […]

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