ثلاث هزات أرضية تضرب تركيا

2020/11/18 | 15:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضربت ثلاث هزات أرضية ولايات مختلفة في تركيا صباح اليوم الأربعاء.

وتشير المعلومات الواردة عن مركز أبحاث الزلازل ومرصد قنديلي التابع لجامعة البسفور إلى أن الهزة الأرضية الأولى وقعت في تمام الساعة 1.34 صباحا في بلدة بوتورجا بولاية ملاطيا وبلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر.

وجاءت الهزة الأرضية الثانية في تمام الساعة 2:00 في سواحل خليج كوش أداسي بولاية أيضن وبلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر، بينما وقعت الهزة الأرضية الثالثة في تمام الساعة 2:05 في ولاية جوروم ببلدة أوغورلوداغ وبلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر.

وتسببت الهزات الأرضية الثلاثة بحالة من الذعر في أوساط المواطنين استمرت لفترة قصيرة.

هذا وتوضح المعلومات الأولية أن الهزات الأرضية المتعاقبة لم تسفر عن أية خسائر في الأرواح والممتلكات.

PUKmedia وكالات

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